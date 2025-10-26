Live
      சிறுத்தையை சுற்றி வளைத்து தாக்கிய பொதுமக்கள் - வைரல் வீடியோ
      இமாச்சல பிரதேசம்

      சிறுத்தையை சுற்றி வளைத்து தாக்கிய பொதுமக்கள் - வைரல் வீடியோ

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Oct 2025 12:58 PM IST (Updated: 26 Oct 2025 1:09 PM IST)
      • பாலக்வா பஞ்சாயத்தில் கமர்பூர் என்ற கிராமம் அமைத்துள்ளது.
      • கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள ஒரு வயலில் சிறுத்தை ஒன்று புகுந்தது.

      இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் உனா மாவட்டத்தில் பாலக்வா பஞ்சாயத்தில் கமர்பூர் என்ற கிராமம் அமைத்துள்ளது.

      அண்மையில் கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள ஒரு வயலில் சிறுத்தை ஒன்று புகுந்தது.

      அப்போது கிராம வாசிகள் சிறுத்தையைச் சுற்றி வளைத்து குச்சிகள் மற்றும் பிற ஆயுதங்களால் தாக்கினர்.

      சிறுத்தை திரும்பி தாக்கியதில் 4 பேர் காயமடைந்தனர். அவர்களில் ஒருவரின் கண்ணில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

      இதன்பின் சிறுத்தை அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றது. இதுதொடர்பான வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

      இமாச்சலப் பிரதேசம் சிறுத்தை வைரல் வீடியோ Himachal Pradesh Leopard Viral Video 
