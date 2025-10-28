Live
      ரபேல் போர் விமானத்தில் பறக்கிறார் ஜனாதிபதி முர்மு
      டெல்லி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Oct 2025 7:42 PM IST
      புதுடெல்லி:

      ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு நாளை அரியானா மாநிலத்தின் அம்பாலாவுக்கு செல்கிறார்.

      அங்குள்ள விமானப் படைத்தளத்தில் ரபேல் போர் விமானத்தில் பயணம் செய்ய உள்ளார்.

      ஏற்கனவே, 2023ம் ஆண்டு அசாமின் தேஜ்பூர் விமானப் படைத்தளத்தில் இருந்து சுகோய் 30 ரக போர் விமானத்தில் பயணம் செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

