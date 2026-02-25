Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      எதிர்க்கட்சிப் போராட்டத்தில் காயமடைந்த அமைச்சர் வீணா சார்ஜ்.. மருத்துவமனை விரைந்த பினராயி விஜயன்
      X

      எதிர்க்கட்சிப் போராட்டத்தில் காயமடைந்த அமைச்சர் வீணா சார்ஜ்.. மருத்துவமனை விரைந்த பினராயி விஜயன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Feb 2026 7:18 PM IST
      • இந்தத் தாக்குதலை இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி கண்டித்துள்ளன.
      • பினராயி விஜயன், அமைச்சரின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.

      கேரளாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பு நடத்தியப் போராட்டத்தில், அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் காயமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. அரசு மருத்துவமனைகளில் நிலவும் குறைபாடுகள் மற்றும் மருத்துவ அலட்சிய சம்பவங்கள் தொடர்பாக அமைச்சர் ராஜினாமா செய்யவேண்டும் என கடந்த ஒருவாரமாக காங்கிரஸ் போரட்டம் நடத்திவருகிறது.

      இந்நிலையில் கண்ணூரில் ரயில் ஏற சென்ற அவரை போராட்டக்காரர்கள் மறித்துள்ளனர். இதில் ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளில் சிக்கி அவர் காயமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. சம்பவத்தின்போது ரயில் நிலையத்தில் இருந்த மாநில சட்டமன்ற சபாநாயகர் ஷம்சீர், அமைச்சரின் கை மற்றும் கழுத்தில் காயம் ஏற்பட்டதாக செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

      உடனே அமைச்சர் வீணா சார்ஜ் அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார். தற்போது தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருப்பதாக சிபிஐ(எம்) மூத்த தலைவர் பி.ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த சம்பவத்திற்கு கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் கண்ணூர் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று அமைச்சர் வீணா சார்ஜை நலம் விசாரித்தார். மேலும் அவரது உடல்நலம் குறித்தும் மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.



      Kerala Minister opposition Pinarayi Vijayan கேரள அமைச்சர் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் காங்கிரஸ் 
      Next Story
      ×
        X