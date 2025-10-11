Live
      VIDEO: அடிக்கடி பழுதான ஓலா ஸ்கூட்டரை ஷோரூம் வாசலிலேயே தீ வைத்து கொளுத்திய நபர்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Oct 2025 11:57 AM IST
      • ஓலா ஸ்கூட்டரை தீ வைத்து கொளுத்திய வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது.
      • பலமுறை புகாரளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத விரக்தியில் இவ்வாறு செய்துள்ளார்.

      குஜராத் மாநிலத்தில் அடிக்கடி Repair-ஆன ஓலா ஸ்கூட்டரை வாடிக்கையாளர் ஷோரூம் வாசலிலேயே தீ வைத்து கொளுத்திய சம்பவம் இணையத்தில் பேசுபொருளானது.

      ஷோரூம் வாசலிலேயே ஓலா ஸ்கூட்டரை தீ வைத்து கொளுத்திய வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது.

      ஓலா ஸ்கூட்டர் Repair ஆனதை பலமுறை புகாரளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத விரக்தியில் இவ்வாறு செய்துள்ளார்.

      குஜராத் ஓலா ஓலா ஸ்கூட்டர் gujarat Ola Ola Scooter 
