Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      VIDEO: கொட்டி தீர்த்த கனமழை - வெள்ளக்காடான மும்பை
      X
      மகாராஷ்டிரா

      VIDEO: கொட்டி தீர்த்த கனமழை - வெள்ளக்காடான மும்பை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Aug 2025 12:06 PM IST
      • கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் மும்பை நகரமே வெள்ளக்காடாக மாறி உள்ளது.
      • சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கி உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.

      மகாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பை மற்றும் புறநகரில் கடந்த சில நாட்களாக பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. இன்று காலையிலும் மழை வெளுத்து வாங்கியது.

      கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் மும்பை நகரமே வெள்ளக்காடாக மாறி உள்ளது. மும்பையில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

      சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கி உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.

      mumbai rain மும்பை கனமழை மகாராஷ்டிரா Maharashtra 
      Next Story
      ×
        X