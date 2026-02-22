என் மலர்
இந்தியா
பா.ஜ.க.வில் இணைந்த அசாம் முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர்!
- பிபூரியா தொகுதியிலிருந்து 2006 மற்றும் 2011 ஆகிய ஆண்டுகளில் இரண்டு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
- ராகுல் காந்தியும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
அசாம் முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் பூபேன் குமார் போரா, இன்று பாஜகவில் அதன் மாநிலப் பிரிவுத் தலைவர் திலீப் சைகியா முன்னிலையில் இணைந்தார். அவருடன், முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சஞ்சு போரா, ராஜேஷ் குமார் ஜோஷி, கங்கன் தாஸ், ககன் சந்திர போரா உள்ளிட்ட பலரும் பாஜகவில் இணைந்தனர்.
பிப்.16 அன்று காங்கிரஸில் இருந்து விலகுவதாக போரா அறிவித்தார். ஆனால் காங்கிரஸ் உயர்மட்டக் குழு அவர் ராஜினாமா கடிதத்தை ஏற்கவில்லை. கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பலரும் அவரது வீட்டிற்கு சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மேலும் ராகுல் காந்தியும் அவரிடம் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத்தொடர்ந்து யோசிக்க நேரம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் மறுநாளே முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா வீட்டிற்கு சென்று, பாஜகவில் சேரப்போவதாக அறிவித்தார்.
இந்நிலையில் இன்று பாஜகவில் இணைந்தார். 32 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காங்கிரஸில் இருந்த இவர், அசாம் மாநிலத் தலைவராக 2021 முதல் 2024 வரை பணியாற்றினார். அதற்கு முன்பு, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலாளராகவும் பொறுப்பு வகித்துள்ளார். பிபூரியா தொகுதியிலிருந்து 2006 மற்றும் 2011 ஆகிய ஆண்டுகளில் இரண்டு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். மாணவர் அரசியலில் இருந்து தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார். தருண் கோகோய் முதலமைச்சராக இருந்தபோது, அரசின் செய்தித் தொடர்பாளராகவும், நாடாளுமன்றச் செயலாளராகவும் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர்.
அசாமின் தற்போதைய முதலமைச்சராக உள்ள ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மாவும் காங்கிஸில் இருந்து விலகியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 126 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அசாம் சட்டமன்றத்திற்கு மார்ச்-ஏப்ரல் மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.