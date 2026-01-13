Live
      இது அதுல்ல... தாமரை வடிவிலான புதிய BRICS லோகோவை வெளியிட்ட இந்தியா
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Jan 2026 3:43 PM IST
      • கடந்தாண்டு பிரிக்ஸ் அமைப்பின் 17ஆவது மாநாடு பிரேசிலில் நடைபெற்றது.
      • இந்தாண்டு பிரிக்ஸ் அமைப்பின் 18 ஆவது மாநாடு இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது.

      பிரேசில், ரஷியா, இந்தியா, சீனா, தென்ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளுகளை உள்ளடக்கியது BRICS அமைப்பு. இதில் புதிதாக எகிப்து, எத்தியோப்பியா, ஈரான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் இந்தோனேசியா இணைந்துள்ளது.

      இந்நிலையில், 2026ம் ஆண்டின் BRICS அமைப்பின் தலைமைத்துவத்தை ஏற்றுள்ள இந்தியா, புதிய லோகோ மற்றும் பிரத்தியேக இணையதளத்தை அறிமுகம் செய்தது.

      தாமரை வடிவிலான இந்த லோகோ இணையத்தில் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. மேலும், 2016ல் வெளியிடப்பட்ட பழைய லோகோவை போலவே புதிய லோகோ அச்சு பிசகாமல் உள்ளதாகவும் பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

