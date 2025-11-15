என் மலர்
இந்தியா
பீகார் தேர்தல் முடிந்த கையோடு முன்னாள் மத்திய அமைச்சரை கட்சியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்த பாஜக
- நிதிஷ் குமார் அரசு மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
- மோடி அமைச்சரவையில் மத்திய மின்சார துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார்.
பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டு பாஜகவின் என்டிஏ கூட்டணி 202 இடங்களை கைப்பற்றி பெரு வெற்றி பெற்றது.
இந்நிலையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் பீகாரைச் சேர்ந்த மூத்த தலைவருமான ஆர்.கே.சிங் பாஜகவில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தலைமை மற்றும் பீகாரில் நிதிஷ் குமார் அரசு மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து ஆர்.கே.சிங் செய்திகளில் இடம் பெற்று வருகிறார்.
இந்தச் சூழலில் கட்சி விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டதாக கூறி பாஜக உயர்மட்ட குழு அவரை இடைநீக்கம் செய்துள்ளது.
மன்மோகன் சிங் ஆட்சிக் காலத்தில் தூதராகவும், மத்திய உள்துறை செயலாளராகவும் பணியாற்றிய ஆர்.கே.சிங், 2013 ஆம் ஆண்டு பாஜகவில் இணைந்தார்.
2014 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் பீகாரில் உள்ள அவுரா தொகுதியில் இருந்து மக்களவைத் தொகுதியில் இரண்டு முறை வெற்றி பெற்றார்.
2017 ஆம் ஆண்டு மோடி அமைச்சரவையில் மத்திய மின்சார துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார். இருப்பினும், 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் அவர் தோற்கடிக்கப்பட்டார்.