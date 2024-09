வந்தே பாரத் ரெயில் தொடக்க விழா: தடுமாறி தண்டவாளத்தில் விழுந்த பெண் எம்.எல்.ஏ.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் இட்டாவாவில் நடைபெற்ற வந்தே பாரத் விரைவு ரெயிலுக்கான தொடக்க விழாவின் போது பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. ஒருவர் கடும் நெரிசல் காரணமாக தண்டவாளத்தில் விழுந்த சம்பவம் நடைபெற்று உள்ளது.

இட்டாவாவில் ஆக்ரா- வாரணாசி வந்தே பாரத் விரைவு ரெயிலுக்கான தொடக்க விழா நடைபெற்றது. அப்போது ஏற்பட்ட கடும் நெரிசல் காரணமாக பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. சரிதா படோரியா தண்டவாளத்தில் விழுந்தார். அப்போது அங்கு கூடியிருந்த பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் மற்றும் கட்சி தொண்டர்கள் விரைவாக செயல்பட்டு படோரியாவை தண்டவாளத்தில் இருந்து மீட்டனர்.

இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Watch

thisEarlier in the evening at around 6:15 pm, Sarita Bhadauriya the MLA from

Sadar Etawah fell on rail track during flag off ceremony of Agra Cantt-Banaras Vande

Bharat express at Etawah Junction. 1/2

href="https://t.co/PXAqXX3e7Q">pic.twitter.com/PXAqXX3e7Q

??️ (@Arv_Ind_Chauhan)

href="https://twitter.com/Arv_Ind_Chauhan/status/1835701870561513624?ref_src=twsrc

^tfw">September 16, 2024