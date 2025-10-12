Live
      பீகார் தேர்தல்- டெல்லியில் அமித்ஷா தலைமையில் பா.ஜ.க. அவசர ஆலோசனை
      X
      பீகார்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Oct 2025 4:55 PM IST (Updated: 12 Oct 2025 4:55 PM IST)
      • தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யபடாத நிலையில் பாஜக அவசர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது.
      • தற்போதைய நிலவரப்படி நிதீஷை விட பாஜக அதிக எம்எல்ஏக்களை கொண்டுள்ளது.

      பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக பாஜக தேசிய தலைவர்கள் டெல்லியில் அவசர ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

      பாஜக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்படாத நிலையில் பாஜக அவசர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது.

      தொகுதி பங்கீட்டில் நிதீஷ், சிராக் பஸ்வான் உள்ளிட்டோர் கறார் காட்டுவதால் சிக்கீல் நீடித்து வருகிறது.

      தற்போதைய நிலவரப்படி நிதீஷை விட பாஜக அதிக எம்எல்ஏக்களை கொண்டுள்ளது.

      இதனால், தொகுதி பங்கீட்டில் ஏற்பட்டுள்ள குளறுபடி குறித்து அமித்ஷா தலைமையில் பாஜகவினர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

      பீகார் தேர்தல் 2025 பாஜக அமித்ஷா அவசர ஆலோசனை Bihar Election 2025 BJP Amitshah 
