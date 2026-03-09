என் மலர்
சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை தடுக்க அதிரடி: இனி 25 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும்
- சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்வதில் புதிய கட்டுப்பாட்டை அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது.
- சிலிண்டர்களைச் சேமித்து வைப்பதைத் தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சமையல் எரிவாயு (LPG) தட்டுப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தவும், விநியோகத்தைச் சீர்செய்யவும் மத்திய அரசு புதிய கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்வதில் புதிய கட்டுப்பாட்டை அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது.
ஒரு சிலிண்டர் விநியோகம் செய்யப்பட்ட பிறகு, அடுத்த சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்ய குறைந்தபட்சம் 25 நாட்கள் இடைவெளி இருக்க வேண்டும். (முன்பு இது 15 முதல் 21 நாட்களாக இருந்தது).
எரிவாயு தட்டுப்பாடு நிலவும் சூழலில், வசதி படைத்தவர்கள் அல்லது அச்சப்படுபவர்கள் அதிகப்படியான சிலிண்டர்களைச் சேமித்து வைப்பதைத் தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் அனைத்துக் குடும்பங்களுக்கும் சமமான விநியோகம் உறுதி செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
