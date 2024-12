புத்தாண்டு வந்தால் இளமை, இதோ, இதோ தானா என சலிச்சுக்கறோம்.

படம் ரிலீஸ் ஆகி 43 ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்னும் ஒவ்வொரு புத்தாண்டிலும் இ.இ.இ மூலம் ராஜாவின் ஆதிக்கம்தான்.

ஆனால் இதனால் அவருக்கு தம்பிடிக்கு பிரயோஜனம் உண்டா?

ராஜாவின் அபிசியல் யுடியூப் சானலில் இந்த பாடலுக்கு 451K வியூக்கள் தான். ஆனால் ஏபி இன்டெர்நெஷனல் தளத்தில் இதற்கு 1.1 கோடி வியூக்கள். ஒவ்வொரு புத்தாண்டு முடிந்ததும் வியூக்கள் எண்ணிக்கை சில லட்சம் எகிறலாம்.

வெளிநாடுகளில் ராயல்டி, காப்பிரைட் சட்டங்கள் வலுவாக உள்ளதால் இம்மாதிரி பிரபலமான பண்டிகை தொடர்பான பாடல்களை பாடிய கலைஞர்களுக்கு பணமழைதான்.

1994ல் பாடகி மரியா கரே "All I Want for Christmas Is You" எனும் பாடலை பாடினார்.

30 ஆண்டுகள் கழித்தும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்துமஸ் சீசனிலும் இந்த பாடல் உயிர்த்தெழும். ரேடியோ, டீவி, இசைநிகழ்ச்சி, டவுன்லோடுகள், யுடியூப் என இந்த பாடல் அமெரிக்காவெங்கும் ஒலிக்கும்.

ஒவ்வொரு கிறிஸ்துமஸ் சீசனிலும் மரியா கரேக்கு ராயல்டியாக மட்டும் 30 லட்சம் டாலர் கிடைக்கும்.

எல்ப் எனும் படமும் கிறிஸ்துமஸ் சமயம் பல தொலைகாட்சிகளில் திரையிடப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிறிஸ்துமஸ் சமயம் திரையரங்குகளில் ரீ ரிலீஸ் செய்யபடும். 20 லட்சம் டாலரை ஆண்டுக்கு ரீ ரிலீஸ் வருமானமாக பெற்றுக்கொடுக்கும்.

ஆக இம்மாதிரி பண்டிகை சம்பந்தபட்ட ஹிட்டுக்களை கொடுத்துவிட்டால் காலமெல்லாம் பணமழைதான். அதன்பின் நீங்களும் பிசினஸ் பிஸ்தாக்கள் தான்.....அதாவது ராயல்டி சட்டங்கள் வலுவாக இருக்கும்வரை....

இல்லையெனில் ஊரெங்கும் உங்கள் பாடலை பாடி பண்டிகை கொண்டாடும். நீங்கள் விட்டத்தை பார்த்தபடி அமர்ந்திருக்கவேண்டியதுதான்.

- நியாண்டர் செல்வன்