      GOLD PRICE TODAY : தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      GOLD PRICE TODAY : தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Dec 2025 9:43 AM IST
      • வாரத்தின் இறுதிநாளில் தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்தது.
      • வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை கடந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் ஏறுவதும், மறுநாள் இறங்குவதுமான நிலையிலேயே நீடித்து வந்தது.

      இந்த மாத தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.720 உயர்ந்து ரூ.96,560-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.90 உயர்ந்து ரூ.12,070-க்கும் விற்பனையானது. இதனை தொடர்ந்து தங்கம் விலை குறைவதும், ஏறுவதுமாக இருந்த நிலையில், வாரத்தின் இறுதிநாளில் தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்தது. கிராமுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,040-க்கும், சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,320 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது. நேற்றும் இதே விலையில் விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் ரூ.12,040-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.96,320 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.

      வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ.198-க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 98 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      07-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      06-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      05-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,000

      04-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,160

      03-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,480

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      07-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.199

      06-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.199

      05-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.196

      04-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.200

      03-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.201

