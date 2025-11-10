Live
      ஏறுமுகத்தில் தங்கம் விலை.. ஒரே நாளில் இருமுறை உயர்வு
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Nov 2025 5:42 PM IST
      • தங்கம் விலை இன்று காலை கிராமுக்கு 110 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,410-க்கு உயர்ந்தது.
      • சவரனுக்கு 880 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.91,280 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (அக்டோபர்) 17-ந்தேதி புதிய உச்சத்தை தொட்டு அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்கு தள்ளியது. பின்னர் விலை குறையத் தொடங்கியது. கடந்த மாதம் 22-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.3,680 குறைந்தது.

      அதன் தொடர்ச்சியாக 28-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.2,200-ம் சரிந்தது. இப்படியாக விலை குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.89 ஆயிரத்துக்கு கீழ் சென்றது. இதனைத்தொடர்ந்து விலை ஏற்ற-இறக்கத்துடனேயே இருக்கிறது.

      அந்த வகையில் வார தொடக்க நாளான இன்று காலை தங்கம் விலை உயர்ந்தது. கிராமுக்கு 110 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,410-க்கும், சவரனுக்கு 880 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.91,280 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் மாலையும் தங்கத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு 70 ரூபாய் உயர்ந்த நிலையில் ஒரு கிராம் ரூ. 11,480-க்கும் சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.91840 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 167 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 67 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      09-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,400

      08-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,400

      07-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,160

      06-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,560

      05-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 89,440

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      09-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      08-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      07-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      06-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      05-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.163

