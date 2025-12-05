Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Dec 2025 10:38 AM IST
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,000-க்கு விற்பனையாகிறது.
      • வெள்ளி விலை சற்று குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஒரு நாள் ஏறுவதும், மறுநாள் இறங்குவதுமான நிலையிலேயே நீடித்து வருகிறது. கடந்த வாரமும் இதே நிலை நீடித்தாலும், வார இறுதிநாளான கடந்த 29-ந்தேதி ஒரு சவரன் 95 ஆயிரத்து 840 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இதனை தொடர்ந்து கடந்த திங்கட்கிழமை தங்கம் சவரனுக்கு 720 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,560 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையானது. அதன் பின்னர் விலை குறைவதும், ஏறுவதுமாக இருந்து வருகிறது.

      இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,000-க்கும் சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,000 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 4 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 196 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு 4 ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 96 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      04-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,160

      03-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,480

      02-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      01-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,560

      30-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.94,840

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      04-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.200

      03-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.201

      02-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.196

      01-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.196

      30-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.192

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X