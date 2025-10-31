Live
      GOLD PRICE TODAY : தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்

      31 Oct 2025 10:35 AM IST
      • தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.11,300-க்கு விற்பனையாகிறது.
      • வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

      தங்கம் விலை ஏற்றம் கண்டு, கடந்த 18-ந்தேதியில் இருந்து விலை குறையத் தொடங்கியது. கடந்த 28-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.89 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வரை சென்றது. தொடர்ந்து விலை குறையும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் உயர்ந்து மிரட்டியது.

      தங்கம் விலை நேற்று குறைந்தது. காலை விலை நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.225-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,800-ம் குறைந்த நிலையில், பின்னர் பிற்பகல் விலையில் கிராமுக்கு ரூ.200-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,600-ம் உயர்ந்து காணப்பட்டது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் இன்றி விற்பனையாகி வருகிறது. தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.11,300-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.90,400-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையிலும் இன்று எந்த மாற்றமும் இல்லை. வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.165-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      30-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,400

      29-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,600

      28-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 88,600

      27-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,600

      26-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      30-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      29-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166

      28-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      27-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

      26-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

