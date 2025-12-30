Live
      GOLD PRICE TODAY: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Dec 2025 9:41 AM IST (Updated: 30 Dec 2025 10:31 AM IST)
      • தங்கத்தின் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 20-க்கு விற்றது.
      • தங்கத்துக்கு போட்டியாக உயர்ந்து வந்த வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டிருந்த நிலையில் நேற்று காலை சற்று குறைந்தது.

      சென்னையில் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை நேற்று முன்தினம் ரூ.13,100 ஆக இருந்தது. சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 800-க்கு விற்றது.

      தங்கத்தின் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 20-க்கு விற்றது. சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 160-க்கு விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு 420 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,600-க்கும், சவரனுக்கு 3,360 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,00,800-க்கு விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்துக்கு போட்டியாக உயர்ந்து வந்த வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. அந்த வகையில், இன்று கிராமுக்கு 23 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 258 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 58 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      29-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,160

      28-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,800

      276-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,800

      26-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,03,120

      25-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,560

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      29-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.281

      28-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.285

      27-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.285

      26-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.254

      25-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.245

