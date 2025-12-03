Live
      GOLD PRICE TODAY : சற்றே விலை உயர்ந்த தங்கம் - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : சற்றே விலை உயர்ந்த தங்கம் - இன்றைய நிலவரம்

      3 Dec 2025 9:44 AM IST (Updated: 3 Dec 2025 9:48 AM IST)
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.12,060-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
      • வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஒரு நாள் ஏறுவதும், மறுநாள் இறங்குவதுமான நிலையிலேயே நீடித்து வருகிறது.

      தங்கம் விலை நேற்று சற்று குறைந்தது. கிராமுக்கு 30 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,040-க்கும் சவரனுக்கு 240 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,320 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.96 ஆயிரத்து 480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.12,060-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.201-க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      02-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      01-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,560

      30-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.94,400

      29-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.94,400

      28-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.94,400

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      02-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.196

      01-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.196

      30-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.192

      29-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.192

      28-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.183

