      GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம் விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம் விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Oct 2025 9:42 AM IST
      • நேற்று தங்கம் விலையில் அதிரடி சரிவை பார்க்க முடிந்தது.
      • வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது.

      தங்கம் விலை இப்படியே ஏறிக்கொண்டே போனால் யார் வாங்குவார்கள்? என்றெல்லாம் பேசப்பட்டது. அந்த வகையில் கடந்த 17-ந் தேதி விலை உச்சத்துக்கு சென்றது. அன்றைய தினம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.97 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை ஆனது. தினமும் காலை, பிற்பகல் என இருவேளைகளிலும் தாறுமாறாக விலை உயர்ந்து வந்தது.

      இதே வேகத்தில் சென்றால், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தையும் தாண்டிவிடும் என்றெல்லாம் வியாபாரிகள் சொன்னார்கள். இப்படி இருந்த சூழல் அப்படியே தலைகீழாக மாறியது. கடந்த 18-ந் தேதியில் இருந்து விலை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. விலை ஏற்றம் ராக்கெட் வேகத்தில் இருந்த நிலையில், தற்போது விலை இறக்கம் சீட்டுக்கட்டு போல சரியத் தொடங்கியுள்ளது.

      கடந்த 22-ந் தேதி ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.460-ம், சவரனுக்கு ரூ.3 ஆயிரத்து 680-ம் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்துக்கு வந்தது. அதனைத்தொடர்ந்தும் விலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிந்து கொண்டே இருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று தங்கம் விலையில் அதிரடி சரிவை பார்க்க முடிந்தது.

      விலை ஏற்றம் கண்டபோது தினமும் 2 முறை உயர்ந்து காணப்பட்டதோ, அதேபோல், தற்போது விலை சறுக்கலிலும் 2 முறை சரிவை சந்தித்து வருகிறது. அந்த வகையில் நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ.150-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,200-ம் குறைந்திருந்தது. பின்னர் பிற்பகலில் மேலும் கிராமுக்கு ரூ.225-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,800-ம் சரிந்திருந்தது.

      ஆக நேற்று முன்தினம் விலையை காட்டிலும், நேற்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.375-ம், சவரனுக்கு ரூ.3 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 75-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.88 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு 135 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,210-க்கும், சவரனுக்கு 1,080 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.89,680-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை 1 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.166-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 66 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      28-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 88,600

      27-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,600

      26-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000

      25-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000

      24-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      28-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      27-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

      26-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

      25-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

      24-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

