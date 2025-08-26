Live
      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : தங்கம் விலை உயர்வு... - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தங்கம் விலை உயர்வு... - இன்றைய நிலவரம்

      26 Aug 2025 10:10 AM IST (Updated: 26 Aug 2025 10:13 AM IST)
      • நேற்று தங்கம் விலை குறைந்தது.
      • வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      சர்வதேச பொருளாதார சூழலுக்கு ஏற்ப தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது. அதன்படி கடந்த 23-ந்தேதி தங்கம் விலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.74 ஆயிரத்து 520-க்கு விற்பனையானது. நேற்று தங்கம் விலை மீண்டும் குறைந்தது. கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.9 ஆயிரத்து 305-க்கும், சவரன் ரூ.80 குறைந்து ரூ.74 ஆயிரத்து 440-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9.355-க்கும் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 74,840-க்கு விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 130 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 30ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      25-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,440

      24-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,520

      23-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,520

      22-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,720

      21-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,840

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      25-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.131

      24-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      23-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      21-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.128

      21-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126

