      GOLD PRICE TODAY : அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Nov 2025 9:31 AM IST (Updated: 25 Nov 2025 9:32 AM IST)
      • தங்கம் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்து ரூ.11,520-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
      • வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. சென்னையில் நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்து ரூ.92 ஆயிரத்து 160-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்து ரூ.11,520-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1600 அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து ரூ.93 ஆயிரத்து 760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து ரூ.11,720-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ரூ.174-க்கும், கிலோவுக்கு மூவாயிரம் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 74 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      24-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,160

      23-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.93,040

      22-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.93,040

      21-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.91,680

      20-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,000

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      24-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.171

      23-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.172

      22-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.172

      21-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.169

      20-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.173

