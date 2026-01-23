என் மலர்
ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலையில் மாற்றம்
- சென்னையில் இன்று காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,600 உயர்ந்தது.
- இதனால் ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
சென்னை:
தங்கம் விலை தொடர்ந்து 'ஜெட்' வேகத்தில் எகிறி வந்து, நேற்று முன்தினம் ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்தை தாண்டி வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டிப்பிடித்து இருந்தது. தொடர்ந்து விலை ஏற்றம் கண்ட நிலையில், நேற்று விலை சற்று குறைந்தது.
இதனையடுத்து தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,600 உயர்ந்து ரூ.1,17,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.450 உயர்ந்து ரூ.14,650-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று மாலை சற்று குறைந்துள்ளது. தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,16,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.14,550-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.360-க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
22-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,600
21-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,320
20-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,200
19-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,07,600
18-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
22-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.340
21-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.345
20-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.340
19-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.318
18-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310