GOLD PRICE TODAY : குறைந்த தங்கம் விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?
- நேற்று தங்கம் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் விற்பனையானது.
- வெள்ளி விலை இன்று குறைந்து உள்ளது.
சென்னை:
தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே வந்து, கடந்த 8-ந் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.75,760-க்கு விற்பனையாகி இதுவரை இல்லாத வரலாறு காணாத உச்சத்தை பதிவு செய்தது.
கடந்த வாரம் முதல் தங்கம் விலை குறைந்தே காணப்பட்டது. கடந்த வாரத்தில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1360 வரை குறைந்துள்ளது.
வார தொடக்க நாளான நேற்று தங்கம் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.73 ஆயிரத்து 880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.9,235-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்து உள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 1 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் 126 ரூபாய்க்கும், பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 26 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
18-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200
17-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200
16-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200
15-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,240
14-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,320
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
18-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127
17-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127
16-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127
15-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127
14-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127