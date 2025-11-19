Live
      GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Nov 2025 9:34 AM IST
      • சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,400-க்கும், சவரன் ரூ.91,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
      • வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை ஏற்ற, இறக்கங்களுடன் இருந்து வருகிறது. சென்னையில் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,540-க்கும், சவரன் ரூ.92,320-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ.140-ம், சவரனுக்கு ரூ1,120-ம் விலை குறைந்தது. அதன்படி சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,400-க்கும், சவரன் ரூ.91,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.92 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.11,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ரூ.173-க்கும், கிலோவுக்கு மூவாயிரம் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 73 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      18-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.91,200

      17-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,320

      16-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,400

      15-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,400

      14-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.93,920

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      18-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

      17-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.173

      16-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.175

      15-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.175

      14-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.180

