Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Dec 2025 9:39 AM IST
      • தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ.99 ஆயிரத்தை தாண்டியது.
      • தங்கம் விலையை போல, வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை கடந்த 15-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டி இதுவரை இல்லாத உச்சமாக பதிவானது. இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.1,320 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 350-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.98 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      நேற்றைய நிலவரப்படி மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்ந்து இருந்தது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 400-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.99 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ.99 ஆயிரத்தை தாண்டியது.

      இந்த நிலையில் இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,440-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.99,520-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      தங்கம் விலையை போல, வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 2 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 224 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 24 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      17-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,200

      16-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.98,800

      15-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,120

      14-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.98,960

      13-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.98,960

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      17-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.222

      16-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.211

      15-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.215

      14-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.210

      13-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.210

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X