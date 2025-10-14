என் மலர்
வணிகம் & தங்கம் விலை
GOLD PRICE TODAY : தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு - இன்றைய நிலவரம்
- தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
- தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளி விலையும் உச்சம் அடைந்து வருகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த 7-ந் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்தை தொட்டது. அதன்பின்னரும் விலை ஏற்றம் கண்டது. இதனால் கடந்த 11-ந் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.92 ஆயிரம் என்ற உச்சத்தையும் தொட்டது. இந்தநிலையில், நேற்றும் தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் இருந்தது. அந்தவகையில் நேற்றும் 2 முறை தங்கம் உயர்ந்து இருந்தது.
அதன்படி, காலையில் கிராமுக்கு ரூ.25-ம் சவரனுக்கு ரூ.200-ம், பிற்பகலில் கிராமுக்கு ரூ.55-ம், சவரனுக்கு ரூ.440-ம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. மொத்தத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.80-ம், சவரனுக்கு ரூ.640-ம் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 580-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்து 640-க்கும் விற்பனை ஆனது.
இந்த நிலையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 245 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 11,825 ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு 1,960 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.94,600-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளி விலையும் உச்சம் அடைந்து வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று கிராமுக்கு 9 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 206 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு 9 ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 6 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
13-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,640
12-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000
11-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000
10-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,720
09-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,400
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
13-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.197
12-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.190
11-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.190
10-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.184
09-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.177