Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : சற்றே குறைந்த தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : சற்றே குறைந்த தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Aug 2025 9:58 AM IST
      • நேற்று சவரனுக்கு 640 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,360-க்கும் விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே வந்து, கடந்த 6-ந் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்தை தாண்டியது. கடந்த மாதம் (ஜூலை) 23-ந் தேதிக்கு பிறகு விலை சரிவடைந்து வந்த நிலையில் மீண்டும் இந்த உச்சத்தை தொட்டது.

      அதன் தொடர்ச்சியாகவும் விலை குறைந்தபாடில்லை. மீண்டும் ஏறுமுகத்திலேயே பயணித்தது. இதனால் கடந்த 8-ந் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.75,760-க்கு விற்பனையாகி இதுவரை இல்லாத வரலாறு காணாத உச்சத்தை பதிவு செய்தது.

      இதனைத் தொடர்ந்து விலை சற்று குறையத் தொடங்கியது. அந்தவகையில் நேற்றும் விலை சரிந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.9,295-க்கும், சவரனுக்கு 640 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,360-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.9,290-க்கும், சவரனுக்கு 40 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,320-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 126 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 26 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      12-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,360

      11-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,000

      10-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,560

      09-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,560

      08-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,760

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      12-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126

      11-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      10-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      08-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      08-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X