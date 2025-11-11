என் மலர்
GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் உச்சத்திற்கு செல்லும் தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்
சென்னை:
தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பு ஜெட் வேகத்தில் சென்ற தங்கம் விலை படிப்படியாக குறையத்தொடங்கியது. இது சுப நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது. அதேநேரத்தில் இன்னும் விலை உயர்ந்துகொண்டே செல்லும் என்று நினைத்து தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை தந்தது.
நேற்று முன்தினம் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 300-க்கும், பவுன் ரூ.90 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனை ஆனது. இதற்கிடையே நேற்று ரூ.180 அதிகரித்து கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 480-க்கும், ரூ.1,440 அதிகரித்து பவுன் ரூ.91 ஆயிரத்து 840-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தங்கம் விலை நேற்று 2 முறை உயர்ந்தது. காலை சவரனுக்கு 880 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.91,280-க்கும், மாலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.91,480-க்கும் விற்பனையானது. தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் உயர்ந்தது.
இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்றும் உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 220 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,700-க்கும், சவரனுக்கு 1,760 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.93,600 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 170 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 70 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
10-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.91,840
09-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,400
08-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,400
07-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,160
06-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,560
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
10-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.169
09-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165
08-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165
07-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165
06-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165