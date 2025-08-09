Live
      GOLD PRICE TODAY : வார இறுதியில் குறைந்த தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : வார இறுதியில் குறைந்த தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Aug 2025 9:51 AM IST
      • நேற்று சவரனுக்கு 560 ரூபாயும் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.75,760-க்கு விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

      சென்னை:

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில் வார தொடக்க நாளான திங்கட்கிழமை சவரனுக்கு 40 ரூபாயும், செவ்வாய்கிழமை சவரனுக்கு 600 ரூபாயும், புதன்கிழமை சவரனுக்கு 80 ரூபாயும், வியாழக்கிழமை சவரனுக்கு 160 ரூபாயும், நேற்று சவரனுக்கு 560 ரூபாயும் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.75,760-க்கு விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், வார இறுதிநாளான இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 25 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.9,445-க்கும், சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.75,560-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 127 ரூபாய்க்கும், பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 27 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      08-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,760

      07-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,200

      06-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,040

      05-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,960

      04-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,360

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      08-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      07-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      06-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126

      05-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.125

      04-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.123

