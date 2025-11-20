Live
      GOLD PRICE TODAY : சற்று ஆறுதல் அளித்த தங்கத்தின் விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : சற்று ஆறுதல் அளித்த தங்கத்தின் விலை- இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Nov 2025 9:35 AM IST (Updated: 20 Nov 2025 9:36 AM IST)
      • சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது.
      • வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலையில் ஏற்ற-இறக்கம் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. கடந்த 13-ந்தேதி வரை விலை கிடுகிடுவென அதிகரித்து வந்து, பின்னர் குறைந்து காணப்பட்டது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம் விலை சரிந்து ஒரு சவரன் ரூ.91,200-க்கு விற்பனை ஆனது.

      இந்த நிலையில் நேற்று மீண்டும் விலை அதிகரித்து இருந்தது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 400-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.91 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      காலையில் கிராமுக்கு ரூ.100-ம், சவரனுக்கு ரூ.800-ம், பிற்பகலில் அதேபோல் கிராமுக்கு ரூ.100-ம், சவரனுக்கு ரூ.800-ம் என மொத்தம் நேற்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.200-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,600-ம் அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 600-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது. தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.92 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 குறைந்து ரூ.173-க்கும், கிலோவுக்கு மூவாயிரம் குறைந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 73 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      19-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,800

      18-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.91,200

      17-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,320

      16-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,400

      15-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,400

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      19-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.176

      18-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

      17-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.173

      16-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.175

      15-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.175

