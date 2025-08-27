Live
      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து உயரும் தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து உயரும் தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Aug 2025 9:50 AM IST
      • வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
      • பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 30ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      சென்னை:

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. கடந்த திங்கட்கிழமை சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,440-க்கும் நேற்று சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,840-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், விநாயகர் சதுர்த்தி மற்றும் சுப முகூர்த்தநாளையொட்டி தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 35 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9,390-க்கும் சவரனுக்கு 280 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 75,120-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 130 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 30ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      26-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,840

      25-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,440

      24-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,520

      23-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,520

      22-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,720

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      26-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      25-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.131

      24-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      23-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      22-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.128

