      GOLD PRICE TODAY : தங்கத்துடன் போட்டி போட்டு விலை உயரும் வெள்ளி... அதிர்ச்சியில் மக்கள்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தங்கத்துடன் போட்டி போட்டு விலை உயரும் வெள்ளி... அதிர்ச்சியில் மக்கள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Sept 2025 9:37 AM IST
      • நேற்றுமுன்தினம் சவரனுக்கு 320 ரூபாயும், நேற்று சவரனுக்கு 720 ரூபாயும் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.84,080-க்கு விற்பனையானது.
      • தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் புதிய உச்சத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. இதுவரை இல்லாத வகையில் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

      கடந்த திங்கட்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்கிழமைகளில் காலை, மாலை என இருவேளையில் தங்கம் விலை உயர்ந்து சவரன் ரூ.85,120-க்கு விற்பனையானது. இதனை தொடர்ந்து நேற்றுமுன்தினம் சவரனுக்கு 320 ரூபாயும், நேற்று சவரனுக்கு 720 ரூபாயும் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.84,080-க்கு விற்பனையானது.



      இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,550-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.84,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் புதிய உச்சத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இன்று கிராமுக்கு 3 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 153 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு மூவாயிரம் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 53 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      25-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.84,080

      24-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.84,800

      23-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.85,120

      22-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.83,440

      21-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.82,320

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      25-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.150

      24-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.150

      23-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.150

      22-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.148

      21-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.145

