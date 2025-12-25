Live
      GOLD PRICE TODAY : தொடர் உயர்வில் தங்கம், வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Dec 2025 9:38 AM IST
      • இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரூ.1 லட்சத்தை ஆண்டு இறுதிக்குள் தொட்டுவிடும் என தங்கம் விலை கணிக்கப்பட்டது.
      • தங்கம் விலை உயரத் தொடங்கி, புதிய உச்சத்தில் தினமும் பயணிக்கிறது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஒரு லட்சத்தை தாண்டிவிடுமோ? என பதறி இருந்த நிலையை எல்லாம், கடந்துவிட்டோம். கடந்த 15-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டி இமாலய உச்சத்தை தொட்டது.

      இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரூ.1 லட்சத்தை ஆண்டு இறுதிக்குள் தொட்டுவிடும் என தங்கம் விலை கணிக்கப்பட்டது. அதேபோல, அந்த விலையையும் தொட்டது.

      இந்தநிலையில், அடுத்த ஆண்டு (2026) இறுதிக்குள் ரூ.2 லட்சத்தை தங்கம் நெருங்கும் என உலக தங்க கவுன்சில் கணித்துள்ளது. அதற்கேற்றாற்போல், தங்கம் விலை உயரத் தொடங்கி, புதிய உச்சத்தில் தினமும் பயணிக்கிறது.

      அந்த வகையில் இன்றும் தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. இன்று கிராமுக்கு 20 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,820-க்கும் சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரம் 560 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. இதனால் தங்கம் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

      தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. அந்த வகையில், இன்று கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 245 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் வெள்ளியும் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      24-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,400

      23-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,160

      22-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,560

      21-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,200

      20-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      24-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.244

      23-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.234

      22-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.231

      21-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.226

      20-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.226

