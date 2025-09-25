Live
      GOLD PRICE TODAY : இரண்டாவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : இரண்டாவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Sept 2025 9:29 AM IST
      • வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
      • ஒரு கிராம் வெள்ளி 150 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. இதுவரை இல்லாத வகையில் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

      கடந்த திங்கட்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்கிழமைகளில் காலை, மாலை என இருவேளையில் தங்கம் விலை உயர்ந்து சவரன் ரூ.85,120-க்கு விற்பனையானது. இதனை தொடர்ந்து நேற்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்தது. கிராமுக்கு 40 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,600-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.84,800-க்கு விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இன்றும் இரண்டாவது நாளாக தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 90 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,510-க்கும் சவரனுக்கு 720 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.84,080-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 150 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      24-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.84,800

      23-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.85,120

      22-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.83,440

      21-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.82,320

      20-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.82,320

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      24-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.150

      23-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.150

      22-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.148

      21-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.145

      20-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.145

