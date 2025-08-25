Live
      GOLD PRICE TODAY : சற்று குறைந்த தங்கம் விலை... உயரும் வெள்ளி- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Aug 2025 10:00 AM IST
      • விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது.
      • வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது.

      இதனை தொடர்ந்து வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 10 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.9.305-க்கும் சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 74,440-க்கு விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 131 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 31ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      24-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,520

      23-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,520

      22-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,720

      21-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,840

      20-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,440

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      24-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      23-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      21-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.128

      21-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126

      20-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.125

