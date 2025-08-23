என் மலர்
GOLD PRICE TODAY : வார இறுதியில் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?
- வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது.
- பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 30ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னை:
இந்த மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. 21-ந்தேதி கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9 ஆயிரத்து 230-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.73 ஆயிரத்து 840-க்கும், நேற்று கிராமுக்கு 15 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.9 ஆயிரத்து 215-க்கும் சவரனுக்கு 120 ரூபாய் குறைந்து சவரன் ரூ.73ஆயிரத்து 720-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வார இறுதிநாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 100 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9.315-க்கும் சவரனுக்கு 800 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 74,520-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு இரண்டு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 30 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 30ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
22-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,720
21-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,840
20-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,440
19-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,880
18-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
21-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.128
21-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126
20-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.125
19-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126
18-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127