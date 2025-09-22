Live
      GOLD PRICE TODAY : வார தொடக்கத்தில் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை... சவரன் ரூ.83ஆயிரத்தை நெருங்கியது
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : வார தொடக்கத்தில் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை... சவரன் ரூ.83ஆயிரத்தை நெருங்கியது

      22 Sept 2025 9:33 AM IST
      • இதுவரை இல்லாத வகையில் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
      • தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. இதுவரை இல்லாத வகையில் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

      இந்த நிலையில், வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 70 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,360-க்கும் சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.82,880-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு மூன்று ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 148 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 48 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      21-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.82,320

      20-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.82,320

      19-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.81,840

      18-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.81,760

      17-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 82,160

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      21-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.145

      20-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.145

      19-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.143

      18-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.141

      17-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.142

