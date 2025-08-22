Live
      GOLD PRICE TODAY : சற்று குறைந்த தங்கம், அதிரடியாக உயர்ந்த வெள்ளி... இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Aug 2025 9:55 AM IST
      • நேற்று கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9 ஆயிரத்து 230-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.73 ஆயிரத்து 840-க்கும் விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      இந்த மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. 19-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.9 ஆயிரத்து 235-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.73 ஆயிரத்து 880-க்கும், 20-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.55 குறைந்து ஒரு ரூ.9 ஆயிரத்து 180-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.440 குறைந்து ரூ.73 ஆயிரத்து 440-க்கும், 21-ந்தேதி கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9 ஆயிரத்து 230-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.73 ஆயிரத்து 840-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 15 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9.215-க்கும் சவரனுக்கு 120 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 73,720-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு இரண்டு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 128 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 28ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      21-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,840

      20-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,440

      19-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,880

      18-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200

      17-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      21-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126

      20-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.125

      19-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126

      18-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      17-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

