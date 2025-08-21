Live
      GOLD PRICE TODAY : சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Aug 2025 9:34 AM IST
      • வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது.
      • பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 26ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      சென்னை:

      இந்த மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.9 ஆயிரத்து 235-க்கும், சவரன் ரூ.320 குறைந்து ரூ.73 ஆயிரத்து 880-க்கும், நேற்று கிராமுக்கு ரூ.55 குறைந்து ஒரு ரூ.9 ஆயிரத்து 180-க்கும், சவரன் ரூ.440 குறைந்து ரூ.73 ஆயிரத்து 440-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9.230-க்கும் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 73,840-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 126 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 26ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      20-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,440

      19-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,880

      18-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200

      17-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200

      16-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      20-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.125

      19-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126

      18-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      17-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      16-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

