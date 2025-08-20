Live
      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Aug 2025 9:41 AM IST
      • நேற்று கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.9 ஆயிரத்து 235-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.73 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
      • வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      இந்த மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் கடந்த 16-ந்தேதி தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.9 ஆயிரத்து 275-க்கும், சவரன் ரூ.74 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனையானது. இதில் எந்தவித மாற்றமும் இன்றி நேற்று முன்தினம் வரை தொடர்ந்தது.

      இதற்கிடையே, நேற்று கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.9 ஆயிரத்து 235-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.73 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 55 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.9.180-க்கும் சவரனுக்கு 440 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 73,440-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 125 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 25ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      19-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 73,880

      18-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200

      17-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200

      16-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200

      15-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,240

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      19-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126

      18-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      17-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      16-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      15-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

