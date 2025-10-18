Live
      GOLD PRICE TODAY : வார இறுதி நாளில் அதிரடியாக குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : வார இறுதி நாளில் அதிரடியாக குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Oct 2025 9:37 AM IST
      • கடந்த 17 நாட்களில், தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.1,250-ம், சவரனுக்கு ரூ.10 ஆயிரமும் உயர்ந்து உள்ளது.
      • தங்கத்துக்குப் போட்டியாக உயர்ந்து வந்த வெள்ளி விலை மூன்றாவது நாளாக அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை தொடர்ந்து எகிறி வருகிறது. நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் என்ற பாணியிலேயே தங்கம் விலை இருக்கிறது. தங்கம் விலை ஒவ்வொருவருக்கும் கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகவே மாறிவிட்டது. ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஒரு சவரன் ரூ.60 ஆயிரம் என இருந்த தங்கம் விலை தற்போது ரூ.97 ஆயிரத்தையும் கடந்து பயணிக்கிறது. அதிலும் இம்மாதத்தில் மட்டும் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு தங்கம் சென்று இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் அது மிகையாகாது.

      அந்த வகையில் நேற்றும் தங்கம் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து இருந்தது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.95 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.300-ம், சவரனுக்கு ரூ.2,400-ம் அதிரடியாக ஒரே நாளில் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.97 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இம்மாதத்தில் மட்டும் அதாவது கடந்த 1-ந் தேதியில் இருந்து நேற்று வரையிலான கடந்த 17 நாட்களில், தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.1,250-ம், சவரனுக்கு ரூ.10 ஆயிரமும் உயர்ந்து உள்ளது.

      இந்த நிலையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு தங்கம் விலை இன்றும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 250 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,950-க்கும் சவரனுக்கு 2000 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.95,600-க்கும் விற்பனையாகிறது.



      தங்கத்துக்குப் போட்டியாக உயர்ந்து வந்த வெள்ளி விலை மூன்றாவது நாளாக அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 13 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 190 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு 13 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்துக்கு 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      17-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 97,600

      16-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 95,200

      15-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 94,880

      14-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 94,600

      13-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,640

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      17-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.203

      16-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.206

      15-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.207

      14-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.206

      13-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.197

