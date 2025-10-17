Live
      GOLD PRICE TODAY : ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,400 உயர்ந்த தங்கம் விலை- அதிர்ச்சியில் மக்கள்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Oct 2025 9:45 AM IST
      • தங்கம் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை மீண்டும் பதிவு செய்தது.
      • இரண்டாவது நாளாக வெள்ளி விலை குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஒவ்வொரு நாளும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது. கடந்த 8-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.91 ஆயிரத்தை தொட்ட நிலையில், தொடர்ந்து விலை அதிகரித்து கொண்டே வந்து, நேற்று ரூ.95 ஆயிரத்தையும் எட்டியது.

      நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 860-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.94 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.40-ம், சவரனுக்கு ரூ.320-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.95 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கம் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை மீண்டும் பதிவு செய்தது.

      இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 300 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,200-க்கும் சவரனுக்கு 2400 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.97,600-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      இரண்டாவது நாளாக வெள்ளி விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு மூன்று ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 203 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி 2 லட்சத்துக்கு 3 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      16-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 95,200

      15-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 94,880

      14-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 94,600

      13-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,640

      12-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      16-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.206

      15-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.207

      14-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.206

      13-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.197

      12-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.190

