Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : சற்று குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : சற்று குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Sept 2025 9:46 AM IST
      • வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது.
      • பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 42 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. இதுவரை இல்லாத வகையில் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

      கடந்த வாரம் முழுவதும் உயர்ந்த தங்கம் விலை வார தொடக்க நாளான திங்கட்கிழமை சற்று குறைந்தது. இதனை தொடர்ந்து நேற்று சவரனுக்கு 580 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.82,240-க்கு விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 10 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,270-க்கும் சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 82,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு இரண்டு ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 142 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 42 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      16-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.82,240

      15-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.81,680

      14-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.81,760

      13-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.81,760

      12-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 81,920

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      16-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.144

      15-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.143

      14-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.143

      13-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.143

      12-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.142

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X