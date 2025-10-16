Live
      GOLD PRICE TODAY : தினம், தினம் புதிய உச்சம்... இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Oct 2025 9:30 AM IST
      • விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் தினமும் விலை உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது.
      • வெள்ளி விலை சற்று குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு விற்பனையாகிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் தினமும் விலை உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. தங்கத்திற்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. இதனால் தங்கம், வெள்ளி என்பது மக்களுக்கு எட்டாக்கனியாகிவிடும் என்ற நிலை உருவாகி வருகிறது.

      இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,900-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.95,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலை சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 206 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி 2 லட்சத்துக்கு 6 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      15-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 94,880

      14-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 94,600

      13-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,640

      12-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000

      11-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      15-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.207

      14-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.206

      13-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.197

      12-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.190

      11-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.190

