      GOLD PRICE TODAY : வார இறுதியில் உயர்ந்த தங்கம் விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Nov 2025 9:38 AM IST
      • கிராமுக்கு 50 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,270-க்கும் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,160 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
      • பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (அக்டோபர்) 17-ந்தேதி புதிய உச்சத்தை தொட்டு அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்கு தள்ளியது. பின்னர் விலை குறையத் தொடங்கியது. கடந்த மாதம் 22-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.3,680 குறைந்தது.

      அதன் தொடர்ச்சியாக 28-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.2,200-ம் சரிந்தது. இப்படியாக விலை குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.89 ஆயிரத்துக்கு கீழ் சென்றது. இதனைத்தொடர்ந்து விலை ஏற்ற-இறக்கத்துடனேயே இருக்கிறது.

      நேற்றுமுன்தினம் ஒரே நாளில் 2 முறை தங்கம் விலை உயர்வை சந்தித்தது. காலையில் கிராமுக்கு ரூ.70-ம், சவரனுக்கு ரூ.560-ம் உயர்ந்தது. பிற்பகலிலும் இதேபோல் கிராமுக்கு ரூ.70-ம், சவரனுக்கு ரூ.560-ம் அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 320-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்து 560-க் கும் விற்பனை ஆனது. இதனை தொடர்ந்து நேற்று விலை சற்று குறைந்தது. கிராமுக்கு 50 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,270-க்கும் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,160 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்த நிலையில் வார இறுதி நாளான இன்று தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 30 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,300-க்கும் சவரனுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,400 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையில் மூன்றாவது நாளாக மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 165 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      07-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,160

      06-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,560

      05-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 89,440

      04-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,000

      03-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,800

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      07-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      06-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      05-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.163

      04-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      03-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.168

      02-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166

