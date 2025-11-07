GOLD PRICE TODAY : சவரனுக்கு ரூ.400 குறைவு- இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

என் மலர்
சென்னை:
தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (அக்டோபர்) 17-ந்தேதி புதிய உச்சத்தை தொட்டு அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்கு தள்ளியது. பின்னர் விலை குறையத் தொடங்கியது. கடந்த மாதம் 22-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.3,680 குறைந்தது.
அதன் தொடர்ச்சியாக 28-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.2,200-ம் சரிந்தது. இப்படியாக விலை குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.89 ஆயிரத்துக்கு கீழ் சென்றது. இதனைத்தொடர்ந்து விலை ஏற்ற-இறக்கத்துடனேயே இருக்கிறது.
அதிலும் ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரம் என்ற நிலையிலேயே ஏறுவதும், பின்னர் குறைவதுமாக நீடிக்கிறது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம் விலை குறைந்து, ரூ.90 ஆயிரத்துக்கு கீழே வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று விலை அதிகரித்து ரூ.90 ஆயிரத்தை தாண்டிவிட்டது.
நேற்று ஒரே நாளில் 2 முறை தங்கம் விலை உயர்வை சந்தித்தது. காலையில் கிராமுக்கு ரூ.70-ம், சவரனுக்கு ரூ.560-ம் உயர்ந்தது. பிற்பகலிலும் இதேபோல் கிராமுக்கு ரூ.70-ம், சவரனுக்கு ரூ.560-ம் அதிகரித்தது.
மொத்தமாக நேற்று மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.140-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,120-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 320-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்து 560-க் கும் விற்பனை ஆனது.
வெகு நாட்களுக்கு பிறகு, ஒரே நாளில் 2 முறை விலை உயர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே இப்படி இருந்த விலை உயர்வினால்தான், தங்கம் வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியது. மீண்டும் தங்கம் விலை ஏற்றப்பாதைக்கு செல்ல தயாராகிவிட்டதா? என பலரையும் நினைக்கத் தோன்ற செய்கிறது.
இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 50 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,270-க்கும் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,160 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 165 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
06-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.90,560
05-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 89,440
04-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,000
03-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,800
02-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,480
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
06-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165
05-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.163
04-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165
03-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.168
02-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166
01-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166