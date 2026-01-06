என் மலர்
GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் உயரும் தங்கம், வெள்ளி விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?
- நேற்று தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 80-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
- வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது.
சென்னை:
தங்கம் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 600-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 800-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.12 ஆயிரத்து 680-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 1,440-க்கும் விற்பனை ஆனது. மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை உச்சத்தை அடைந்தது. மறுபடியும் ரூ.80 உயர்ந்து கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 760-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 80-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 70 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,830-க்கும் சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 640 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. அந்த வகையில், இன்று கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 271 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 71 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
5-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.102,080
4-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800
3-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800
2-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,640
1-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,520
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
5-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.266
4-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257
3-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257
2-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
1-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.256