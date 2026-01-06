Live
      GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் உயரும் தங்கம், வெள்ளி விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Jan 2026 10:16 AM IST
      • நேற்று தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 80-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
      • வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 600-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 800-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.12 ஆயிரத்து 680-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 1,440-க்கும் விற்பனை ஆனது. மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை உச்சத்தை அடைந்தது. மறுபடியும் ரூ.80 உயர்ந்து கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 760-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 80-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 70 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,830-க்கும் சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 640 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. அந்த வகையில், இன்று கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 271 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 71 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      5-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.102,080

      4-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800

      3-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800

      2-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,640

      1-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,520

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      5-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.266

      4-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257

      3-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257

      2-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260

      1-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.256

