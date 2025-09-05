Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை- ரூ.79 ஆயிரத்தை நெருங்கும் சவரன் ... இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை- ரூ.79 ஆயிரத்தை நெருங்கும் சவரன் ... இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Sept 2025 9:37 AM IST
      • நேற்று சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.78,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
      • ஒரு கிராம் வெள்ளி 137 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.1 லட்சத்து 37ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      சென்னை:

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. இதனிடையே கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. இதனை தொடர்ந்து வார தொடக்க நாளான திங்கட்கிழமை சவரனுக்கு 680 ரூபாயும், நேற்றுமுன்தினம் சவரனுக்கு 160 ரூபாயும், நேற்று சவரனுக்கு 640 ரூபாயும் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.78,440-க்கு விற்பனையானது. வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத உச்சமாக நேற்றுமுன்தினம் தங்கம் விலை உயர்ந்து விற்பனையானது. இதனை தொடர்ந்து நேற்று சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.78,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்நிலையில், நேற்று சற்று குறைந்த தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 70 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.9,865-க்கும் சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.78,920-க்கும் விற்பனையாகிறது.



      வெள்ளி விலையில் மூன்றாவது நாளாக மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 137 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.1 லட்சத்து 37ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      04-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.78,360

      03-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.78,440

      02-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.77,800

      01-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.77,640

      31-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.76,960

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      04-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.137

      03-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.137

      02-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.137

      01-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.136

      31-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.134

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X