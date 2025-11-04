என் மலர்
வணிகம் & தங்கம் விலை
GOLD PRICE TODAY : அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
- நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,350-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,800-க்கும் விற்பனையானது.
- பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னை:
தங்கம் விலை தொடர்ந்து உச்சத்தில் உயர்ந்து அனைத்து தரப்பு மக்களையும் விழிபிதுங்க வைத்தது. மேலும் காலையில் ஒரு விலை, மாலையில் ஒரு விலை என இருவேளையிலும் தங்கம் விலை உயர்வதும், குறைவதுமாக இருந்ததால் மக்கள் குழப்பத்தில் இருந்தனர். இதனிடையே, தங்கம் கடந்த வாரத்தை ஒப்பிடுகையில் அதன் முந்தைய வாரத்தை விட சற்றே விலை குறைந்து விற்பனையானது.
இதனை தொடர்ந்து, வார தொடக்க நாளான நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,350-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,800-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 100 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,250-க்கும் சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 3 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 165 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
03-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,800
02-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,480
01-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,480
31-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,400
30-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,400
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
03-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.168
02-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166
01-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166
31-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165
30-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165