என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : வார இறுதிநாளில் உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : வார இறுதிநாளில் உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Oct 2025 9:38 AM IST
      • ஒரே நாளில் விலை மாற்றம் கடந்த 2 தினங்களாக நீடிக்கிறது.
      • தங்கம் விலையை போல, வெள்ளி விலையும் உயர்ந்து உள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (செப்டம்பர்) முழுவதும் பெரும்பாலான நாட்களில் ஏற்றத்துடனேயே காணப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக இம்மாத தொடக்கத்தில் இருந்தும் விலை ஏற்ற-இறக்கத்துடனேயே இருந்து வருகிறது.

      அதிலும் ஒரே நாளில் விலை மாற்றம் கடந்த 2 தினங்களாக நீடிக்கிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் காலையில் கிராமுக்கு ரூ.110-ம், சவரனுக்கு ரூ.880-ம் குறைந்து, மாலையில் கிராமுக்கு ரூ.60-ம், சவரனுக்கு ரூ.480-ம் அதிகரித்து இருந்தது.

      மொத்தத்தில் நேற்று முன்தினம் விலையுடன் ஒப்பிடுகையில், நேற்று கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.10 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.87 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      இந்த நிலையில் வார இறுதி நாளான இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் 10,950 ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் 87,600 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      தங்கம் விலையை போல, வெள்ளி விலையும் உயர்ந்து உள்ளது. கிராமுக்கு ரூ.3-ம், கிலோவுக்கு ரூ.3 ஆயிரமும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.165-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      03-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 87,200

      02-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 87,600

      01-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.87,600

      30-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.86,880

      29-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.86,160

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      03-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.162

      02-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.164

      01-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.161

      30-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.161

      29-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.160

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X